Schulze: CDU hat junge Menschen über Social Media “vernachlässigt”
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Schulze: CDU hat junge Menschen über Social Media “vernachlässigt”

DTS Nachrichtenagentur
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Vier Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) Defizite seiner Partei bei der Ansprache junger Menschen über soziale Medien eingeräumt.

Sven Schulze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Mit Blick auf die hohe Reichweite der AfD auf Plattformen wie Instagram, sagte er am Montag in der ntv Sendung “Pinar Atalay”: “Ich denke schon, dass das ein Defizit war, auch der CDU insgesamt, das Thema Social Media ein Stück weit vernachlässigt zu haben.” Die AfD liegt in aktuellen Umfragen deutlich vor der CDU und erzielt insbesondere bei jüngeren Wählern hohe Zustimmungswerte.

Der Kandidat der AfD für Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, kommt auf Instagram auf rund 370.000 Follower, während Schulze auf etwa 8.500 kommt. Auf die Frage, ob die CDU junge Menschen überhaupt noch erreiche, sagte Schulze: “Das muss man auch ganz klar zugeben, dass wir da Defizite hatten.”

Inzwischen habe die CDU aber “ein Stück weit aufgeholt”. Social Media sei “ein ganz wichtiges Medium für junge Menschen vor allen Dingen, die vielleicht weniger Fernseher gucken, keine Zeitung mehr lesen”. Mit der aktuellen Reichweite zeigte sich der CDU-Politiker dennoch zufrieden: “Es geht ja im Endeffekt auch um die Menschen in Sachsen-Anhalt, die mir wichtig sind, was die Erreichbarkeit angeht.”

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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