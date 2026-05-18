FCA-Kolumne | Die Rosenau Gazette: “Europa verfehlt und doch versöhnt”

Am Ende wurde es nichts mit dem großen Traum. Der FC Augsburg verfehlte es erneut, seine europäische Durststrecke zu beenden und sich für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Am letzten Spieltag der Bundesligasaison 2025/26 scheiterte man bei Union Berlin krachend. Die Gegentore hatten teilweise beste Slapstick-Manier und nach vorne war man viel zu harmlos. Glücklicherweise ließ Freiburg gegen Leipzig nichts anbrennen, so dass man sich am Ende nicht zu sehr über das eigene Unvermögen am letzten Spieltag ärgern musste.

Denn was bleibt ist die Erinnerung an eine sehr gute Rückrunde. An einen historischen Sieg gegen Bayern München und an dieses Fiebern in der Endphase. Dieses Gefühl am Ende – mit der nötigen Konsequenz in der Tabelle nach oben hin angreifen zu können – erinnert am meisten an die Zeit des ersten Europapokaleinzugs. Der Grund für den Abschied von Jess Thorup war der schale Beigeschmack am Ende von zwei Saisons, aus den eigenen Möglichkeiten nicht das Maximale herausgeholt zu haben. Hier hat man sich weiterentwickelt. Entsprechend ist die Saison als Erfolg zu werten.

Im Fokus: der Trainer

Das Ergebnis dieser Saison ist für den ein oder anderen FCA-Fan dabei gar nicht groß überraschend. Große Erwartungen wurden durch die Verpflichtung von Sandro Wagner als Cheftrainer geschaffen und durch den Saisonstart weiter angeheizt. Sandro Wagner war dann allerdings mit seinem Latein auch wieder schnell am Ende. Unbeholfen in der Kommunikation und inhaltlich mit wenig pragmatischen Lösungen, geriet der FCA in arge sportliche Probleme. De Amtszeit Wagners endete noch in der Hinrunde. Diejenigen, die dachten, es ginge mit Sandro hoch hinaus, hatten sich getäuscht. Der Höhenflug kam erst danach.

Der Held der Saison war dann ganz klar Manuel Baum. Erst als Interims-Lösung bis zum Winter und dann für die gesamte Saison schaffte „der Manu“ vielerlei. Er stabilisierte die Defensive. Auch offensiv wurden Abläufe erkennbar. Spieler blühten wieder auf und fanden zu ihren Rollen. Die Mannschaft festigte sich. Ja, es gab Rückschläge. Es war kein Märchen, aber so nahe dran, wie möglich. Am Ende kratzte man am letzten Spieltag noch an Platz 7. Auch heute reibe ich mir die Augen und kann es kaum fassen.

Manu mach weiter!

Trainer kommen und Trainer gehen. Die Halbwertszeit von Trainern in der Bundesliga ist nun wirklich nicht lang. Schaut euch alleine die Liste beim FC Augsburg in den letzten 10 Jahren an. Ich erspare es euch an dieser Stelle. Versöhnt blicke ich als FCA-Fan auch deshalb auf die Saison zurück, weil die Zukunft positiv vor uns liegt. Die letzten Monate hinterlassen ein gestärktes Fundament.

Derweil ist für mich auch schon klar: es wird in dieser Konstellation mit Manuel Baum weitergehen. Alle Beteiligten haben immer wieder betont, wie gut es funktioniert. Die Ergebnisse haben dies bestätigt. Und es stellt sich die offensichtliche Frage: Was kann Manuel Baum in einer kompletten Saison als Cheftrainer leisten? Andere Trainer laufen uns nun auch nicht weg, und das Trainerkarussell dreht sich auch in Zukunft weiter. Da kann man nun ganz ruhigen Gewissens dieser Konstellation auch weiter das Vertrauen schenken. Besser war es seit langem nicht. Wer, wenn nicht Manuel Baum, wird uns in der kommenden Saison nach Europa führen?

Schon wieder Lust

Ganz ehrlich: da kommt die Sommerpause jetzt ungelegen. Ich würde lieber weiter den FCA verfolgen als die WM. Sandro Wagner hat kurzfristig den Spaß am FCA zurückgebracht. Manuel Baum hat die Rakete gezündet. Gibt es nächste Saison das große Feuerwerk?

ANDREAS RIEDL IST GRÜNDER DER ROSENAU GAZETTE, DEM FC AUGSBURG BLOG. DAS AUTOR*INNEN-TEAM DER ROSENAU GAZETTE VERFOLGT DIE GESCHEHNISSE RUND UM DEN FC AUGSBURG SEIT VIELEN JAHREN UND BLICKT AUCH KRITISCH AUF ENTWICKLUNGEN ABSEITS DES SPIELFELDS. VIELE WEITERE TEXTE VON IHM UND DEM TEAM DER ROSENAU GAZETTE FINDEN SIE AUF rosenau-gazette.de.