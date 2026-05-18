Augsburg | Historische Türme am Oblatterwall öffnen wieder für Besuchende
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Augsburg | Historische Türme am Oblatterwall öffnen wieder für Besuchende

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Der untere St. Jakobs-Wasserturm. Foto: Regio Augsburg Tourismus GmbH

Ab Ende Mai bereichern zwei historische Türme das kulturelle Angebot der Augsburger Wasserlandschaft. Der von Elias Holl errichtete Untere St.-Jakobs-Wasserturm am Gänsbühl ist ab dem 23./24. Mai wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Besichtigung ist bis September an jedem ersten und vierten Wochenende im Monat von 11 bis 17 Uhr möglich. Das Projekt wird durch das Freiwilligen-Zentrum Augsburg, den Buchhändler Kurt Idrizovic und die Regio Augsburg Tourismus GmbH ermöglicht.

Zusätzlich öffnet die Altaugsburggesellschaft jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr den romantisch wirkenden Fünffingerlesturm am Oblatterwall. 

Tourismusdirektor Götz Beck begrüßt die Synergieeffekte mit der nahegelegenen Kahnfahrt, die dazu beitragen, die Geschichte der umliegenden Einrichtungen für Bürger*innen und Gäste gleichermaßen zugänglich zu machen und die hohe touristische Qualität der Kahnfahrt und seiner Umgebung sichtbar und erlebbar zu machen.

 

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