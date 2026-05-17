Dramatisch gut | Musical “Rudolf – Der letzte Kuss” begeistert im Festspielhaus Neuschwanstein Füssen

Erstmals ist mit “Rudolf – Der letzte Kuss” das Musical über das dramatische Ende des Lebens von Kronprinz Rudolf von Österreich-Ungarn und seiner Geliebten Mary Baroness Vetsera in Deutschland zu sehen. Die grandiose Inszenierung im Füssener Festspielhaus Neuschwanstein weiß zu begeistern.

Anfang Mai feierte das Musical “Rudolf – Der letzte Kuss” seine Deutschlandpremiere im Festspielhaus Neuschwanstein. Die Handlung des Stücks orientiert sich dabei stark an der dramatischen historischen Vorlage, dem Leben des Kronprinzen Rudolf von Österreich-Ungarn. Rudolf träumte von einer neuen Weltordnung, in der das Volk von der Monarchie mehr Mitsprache zu erwarten hätte. Der Sohn des Kaisers als Revolutionär, ein Wirken, das im selbstgewählten Tod des Thronfolgers mündete.

Dramatisch gute Musical-Inszenierung

Wer aufgrund der Geschichte eine rein düstere und tragende Erzählung erwartete, wird in der Füssener Inszenierung von Regisseur Alex Balga schon früh überrascht. Von Beginn an gelingt es, das begeisterte Publikum in der Handlung zu fesseln. Nach “Elisabeth” und “König Ludwig²” entführt ein weiteres Stück in vordergründig glänzende royale Zeiten mit allen Abgründen und politischen Intrigen. All dies bekommt man bei “Rudolf” zu sehen: Fröhliche Bälle, innere Zerrissenheit, eine neue Liebe und ein dramatisches Ende. Viele Emotionen verpackt in 56 Szenen einer mitreißenden Handlung, in eingängige Melodien und Texte. Ein tolles Bühnenbild und cineastisches Videodesign, perfekte Kostüme, eine starke Choreografie und ein fantastisch passender Cast verpacken das Ganze in ein wunderbares Gewand. Bei der Premiere am 09. Mai brandete schon während der Vorstellung immer wieder lautstarker, verdienter Applaus auf.

Internationales Top-Niveau

Oedo Kuipers (in Füssen schon als König Ludwig II. zu sehen) als Rudolf und Katia Bischoff als emanzipierte Mary Baroness Vetsera wussten in den Hauptrollen zu überzeugen. Da auch die weiteren Darsteller wirkliche Klasse auf die Bühne am Forggensee bringen – hier sei besonders Kristine Emde als Kronprinzessin Stephanie genannt – ist “Rudolf – Der letzte Kuss” ein großartiges Musical. Auch der Komponist des Stücks Frank Wildhorn zeigt sich begeistert: “Internationales Top-Niveau. So eine wunderbare Cast. Die Produktion könnte in Wien oder am Broadway laufen – so wie sie hier in Füssen ist. Ich bin froh, dass die Menschen ‚Rudolf’ zum ersten Mal in Deutschland sehen können. Solange es noch Karten gibt.”

Füssen muss sich nicht verstecken

Mit “Rudolf – Der letzte Kuss” gelingt dem Festspielhaus Neuschwanstein eine große Inszenierung. Füssen beweist, dass man sich hinter den bekannten deutschen Musical-Standorten wie Stuttgart oder Hamburg nicht verstecken muss. Mit dem dritten royalen Stück ist “der Ring vom Forggensee” (Staatsminister Markus Blume) vollendet. Das Rudolf-Musical ist noch bis 11. Oktober 2026 im wunderschönen, am Fuß der Königsschlösser gelegenen Theater zu sehen.

Spielplan & Tickets

„Rudolf – Der letzte Kuss” läuft am Festspielhaus Neuschwanstein in zwei Spielzeiten: 8. Mai – 7. Juni 2026 sowie 19. September – 11. Oktober 2026.

Tickets und Informationen unter www.das-festspielhaus.de/programm/rudolf/

Mehr zum Stück: