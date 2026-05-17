„Natürlich tut diese Niederlage weh” | Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg bei Union Berlin

Am letzten Spieltag lebte der Traum Europa beim FC Augsburg noch. Bei Union Berlin platzte dieser allerdings früh. Am Ende stand eine 4:0-Niederlage. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.

Michael Gregoritsch: „Natürlich tut diese Niederlage weh. In manchen Situationen haben heute vor allem die Wege nach hinten gefehlt, trotzdem haben wir uns nie aufgegeben. Gerade wenn man sieht, wo wir im Winter standen, dann können wir uns alle auf die Schulter klopfen, dass wir am 34. Spieltag überhaupt noch auf Europa hoffen durften. Auch wenn das kein würdiger Saisonabschluss war: Wir haben in der Rückrunde viele starke Leistungen gezeigt, das lassen wir uns von diesem Spiel heute nicht kaputtmachen.“

Fabian Rieder: „Ich habe heute keine wirkliche Erklärung. In den vergangenen Wochen haben wir starke Spiele gezeigt und hart an uns gearbeitet, deshalb hatten wir uns für heute natürlich auch mehr vorgenommen. Aber es war nicht unser Tag. Man muss anerkennen, dass Union die bessere Mannschaft war. Trotzdem bin ich sehr stolz auf unser Team, wir haben eine tolle Mannschaft mit großem Potenzial.“



Andras Schäfer (Union): “Natürlich hatten wir schwierige Phasen in dieser Saison, besonders in der Rückrunde. Ich muss sagen, dass auch das Spielglück nicht auf unserer Seite war. Es gab vier oder fünf Spiele, bei denen der erste Schuss immer ein Traumtor gegen uns war. In den letzten zwei Spielen haben wir das erste Tor gemacht”, so das kurze Saisonfazit von Andràs Schäfer im Anschluss.

Carl Klaus (Union): “Es hat Spaß gemacht. Wir waren unglaublich spielfreudig, unglaublich griffig. Die Hintermannschaft hat wenig zugelassen, vorne wurden die Bälle gut festgemacht. Wir hatten gute Umschaltsituationen. Ich glaube, ich habe einen sehr guten Schlag und das kann bei hochstehenden Mannschaften eine Waffe sein”, so das Fazit von Carl Klaus nach dem Abpfiff.

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): „Glückwunsch an Union zum verdienten Sieg. Wir müssen dieses Spiel heute isoliert betrachten, weil wir nicht das auf den Platz gebracht haben, was wir in dieser Saison oft genug gezeigt und bewiesen haben. Entsprechend sind wir mit Blick auf unsere heutige Leistung natürlich angefressen. Trotzdem können wir mit etwas Abstand insgesamt positiv auf die Saison zurückblicken.“

Marie-Louise Eta (Trainerin 1. FC Union Berlin): „Wir sind heute sehr glücklich – nicht nur über das Ergebnis, sondern auch über die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Wir hatten uns viel vorgenommen und wollten gemeinsam mit unseren Fans noch einmal einen Sieg feiern. Die Jungs haben heute vieles sehr gut umgesetzt, sich in einen Flow gespielt und wurden dafür am Ende auch belohnt.“

Quellen: fcaugsburg.de/fc-union-berlin.de