Unbekannte Täter sprühen Antifa-Graffiti in Bamberg – Polizei sucht Zeugen.

BAMBERG – In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte ein großflächiges Graffiti an einer Mauer in der Memmelsdorfer Straße hinterlassen. Die Kriminalpolizei Bamberg untersucht den Vorfall als Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.

Graffiti mit politischer Botschaft

Die Täter sprühten den Schriftzug „ANTIFA“ in den Farben Rot, Weiß und Schwarz auf eine Fläche von etwa acht Metern.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Bamberg hat eine Untersuchung gestartet. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.