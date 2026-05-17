Unbekannte Täter sprühen Antifa-Graffiti in Bamberg – Polizei sucht Zeugen.
Polizeipräsidium Oberfranken

Unbekannte Täter sprühen Antifa-Graffiti in Bamberg – Polizei sucht Zeugen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

BAMBERG – In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte ein großflächiges Graffiti an einer Mauer in der Memmelsdorfer Straße hinterlassen. Die Kriminalpolizei Bamberg untersucht den Vorfall als Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.

Inhalte im Überblick

Graffiti mit politischer Botschaft

Die Täter sprühten den Schriftzug „ANTIFA“ in den Farben Rot, Weiß und Schwarz auf eine Fläche von etwa acht Metern.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Bamberg hat eine Untersuchung gestartet. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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