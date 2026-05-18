Gewalt gegen Busfahrer – diese Herausforderungen bringt der Job
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Gewalt gegen Busfahrer – diese Herausforderungen bringt der Job

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Busfahrerinnen und Busfahrer tragen jeden Tag Verantwortung für viele Menschen. Sie müssen ruhig bleiben, auch wenn es stressig wird, und sie sind oft die ersten, die den Ärger von Fahrgästen abbekommen. Nach einzelnen Angriffen in Bus und Straßenbahn in Augsburg stellt sich die Frage, wie belastend dieser Beruf inzwischen geworden ist. Zugleich gilt aber auch: Augsburg zählt weiterhin zu den sichersten Großstädten Deutschlands, es geht also nicht um Angst, sondern um den Arbeitsalltag am Steuer. Adrian Burg hat mit einem Busfahrer aus Donauwörth gesprochen, über schwierige Situationen, den Unterschied zwischen Stadt und Land und darüber, warum er seinen Beruf trotzdem gerne macht.

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