Mordprozess Nina H. – Chronologie der Ereignisse

Am 19. Mai jährt sich die Tötung von Nina H. aus Augsburg-Haunstetten. Die 30-jährige Mutter war in ihrer Wohnung erschossen worden, zwei ihrer Kinder waren im Haus. Was damals als grausame Tat begann, ist inzwischen ein Mordprozess mit immer neuen Fragen. Angeklagt ist Gino F., doch seit der Festnahme von Nina H.s Ex-Partner Christian S. steht auch der Verdacht im Raum, dass es ein Auftragsmord gewesen sein könnte. Eine Zusammenfassung des Falls, von der Tat über die Ermittlungen bis zum aktuellen Stand vor Gericht.



