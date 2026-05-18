Vermehrte Handtaschendiebstähle in Niederbayern: Polizei warnt Supermarktbesucher

Seit Anfang April 2026 hat die Polizei in mehreren niederbayerischen Landkreisen eine erhöhte Zahl von Handtaschendiebstählen in Supermärkten registriert. Die Polizei warnt die Bürger und ruft zu erhöhter Vorsicht während des Einkaufs auf.

Diebstähle in vier Landkreisen häufen sich

Besonders betroffen sind die Landkreise Passau, Regen, Rottal-Inn und Freyung-Grafenau, wo es seit dem 01. April 2026 zu zahlreichen ähnlichen Vorfällen gekommen ist. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gehen die Täter meistens nach einem ähnlichen Schema vor.

Ablenkung als Methode der Diebe

Während Kunden beim Einkauf abgelenkt oder in Gespräche verwickelt werden, nutzen die Täter die Gelegenheit, um unbemerkt in Handtaschen zu greifen und Geldbörsen zu entwenden. Diese Taschen werden oft im Einkaufswagen liegen gelassen oder unbeaufsichtigt mitgeführt. Derzeit ist unklar, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt und ob ein direkter Zusammenhang zwischen den Fällen besteht.

Gestohlene EC-Karten für illegale Abhebungen genutzt

In einigen Fällen wurden die gestohlenen EC-Karten für unerlaubte Bargeldabhebungen an Automaten verwendet. Die zuständigen Polizeidienststellen führen derzeit noch Ermittlungen durch, um die unbekannten Täter zu identifizieren.

Präventionsmaßnahmen der Polizei

Die Polizei gibt folgende Tipps, um sich beim Einkaufen besser zu schützen:

Wertsachen und Geldbörsen stets nah am Körper tragen

Handtaschen immer verschlossen halten

Taschen niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen lassen

PIN-Nummern niemals zusammen mit der EC-Karte aufbewahren

Auf verdächtige Personen oder ungewöhnliche Gesprächssituationen achten

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder selbst betroffen sind, werden gebeten, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.