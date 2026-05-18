Wohnhausbrand in Aiglsbach: Gärprozesse in Biotonne als mögliche Ursache, keine Verletzten
Polizeipräsidium Niederbayern

Wohnhausbrand in Aiglsbach: Gärprozesse in Biotonne als mögliche Ursache, keine Verletzten

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am 15. Mai 2026 kam es in Aiglsbach im Landkreis Kelheim zu einem verheerenden Wohnhausbrand im Schwalbenäcker. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

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Mögliche Ursache: Gärprozesse in Biotonne

Bereits am Freitagnachmittag führte die Kriminalpolizeiinspektion Landshut eine Begehung des Brandortes durch. Nach aktuellen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ursache des Feuers Gärprozesse in einer Biotonne waren. Diese Tonne befand sich in unmittelbarer Nähe des Hauses, was ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus begünstigt haben könnte.

Wohnhaus vorerst unbewohnbar

Durch den Brand ist das Wohnhaus momentan unbewohnbar. Die genauen Umstände des Brandes sowie die möglichen Schäden werden weiterhin von der Polizei untersucht.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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