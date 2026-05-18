Fahrzeuge auf Gelände in Velden mutwillig beschädigt: Polizei sucht Zeugen.
Polizeipräsidium Niederbayern

Fahrzeuge auf Gelände in Velden mutwillig beschädigt: Polizei sucht Zeugen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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VELDEN, LKR. LANDSHUT. Zwischen Mittwoch, dem 13.05.2026, 17:00 Uhr, und Freitag, dem 15.05.2026, 07:30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Autohauses zu mehreren Fahrzeugbeschädigungen. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Zeugenhinweise, um die Täter zu ermitteln.

Inhalte im Überblick

Details zu den Fahrzeugbeschädigungen

Unbekannte entwendeten von einem der Fahrzeuge die Kennzeichenschilder. Zusätzlich wurden an zwei weiteren Fahrzeugen die Seitenverkleidungen aus der Verankerung gerissen. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Beschädigungen mit einem versuchten Diebstahl der Fahrzeuge zusammenhängen.

Wert der betroffenen Fahrzeuge

Die beiden beschädigten Fahrzeuge besitzen jeweils einen Wert im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugenaufruf der Polizei

Personen, die im fraglichen Zeitraum in der Nähe der Theodor-Triebenbacher-Straße, der Landshuter Straße oder im Abschnitt der B388 verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0871/9252-0 mit der Kriminalpolizei Landshut oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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