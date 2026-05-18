Unbekannter Fahrer beschädigt VW am Messezentrum Augsburg und flüchtet

Am Sonntagnachmittag, den 17. Mai 2026, kam es im Universitätsviertel von Augsburg zu einem Verkehrsunfall. Zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr wurde ein geparktes Auto Am Messezentrum von einer bislang unbekannten Person mit einem Fahrzeug beschädigt.

Schaden in Höhe von 1500 Euro

An dem betroffenen silbernen VW wurden das Heck sowie die Heckleuchte erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt derzeit wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.