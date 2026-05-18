Unbekannte beschädigen geparktes Auto in der Augsburger Innenstadt – Polizei sucht Zeugen
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Unbekannte beschädigen geparktes Auto in der Augsburger Innenstadt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Augsburg – In der Innenstadt wurde zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen ein geparktes Auto in der Bert-Brecht-Straße beschädigt.

Inhalte im Überblick

Unbekannte Täter hinterlassen hohen Sachschaden

Der blaue VW wurde von bisher unbekannten Tätern angegriffen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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