Unbekannte beschädigen geparktes Auto in der Augsburger Innenstadt – Polizei sucht Zeugen

Augsburg – In der Innenstadt wurde zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen ein geparktes Auto in der Bert-Brecht-Straße beschädigt.

Unbekannte Täter hinterlassen hohen Sachschaden

Der blaue VW wurde von bisher unbekannten Tätern angegriffen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 melden.