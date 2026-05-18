Rinder bei Stallbrand in Plößberg gerettet – Kripo ermittelt wegen Brandursache
Polizeipräsidium Oberpfalz

Rinder bei Stallbrand in Plößberg gerettet – Kripo ermittelt wegen Brandursache

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

IMMENREUTH, OT PLÖßBERG, LKR. TIRSCHENREUTH. Am späten Sonntagabend kam es zu einem Brand einer landwirtschaftlichen Stallung mit Rindern. Die Tiere wurden gerettet. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. ermittelt bezüglich der Brandursache.

Inhalte im Überblick

Überblick über den Brandvorfall

Am Sonntagabend, 17. Mai 2026, wurde den Einsatzkräften gegen 22:15 Uhr ein Brand in einer landwirtschaftlichen Stallung im Immenreuther Ortsteil Plößberg gemeldet. Die Stallung, die etwas außerhalb des Ortsteils liegt, beherbergte zum Zeitpunkt des Feuers 15 Rinder. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten alle Tiere rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Sie blieben unverletzt und wurden vorsorglich von einem Tierarzt untersucht.

Löscheinsatz und Schadenshöhe

Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort und hatte den Brand zügig unter Kontrolle. Bereits nach gut einer Stunde war das Feuer gelöscht. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat noch am selben Abend die Ermittlungen aufgenommen und eine erste Untersuchung des Brandortes durchgeführt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, jedoch wird eine weitere Begehung der Örtlichkeit durch erfahrene Brandermittler erfolgen.

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Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Haben Sie am Sonntagabend, 17.05.2026, gegen 22:15 Uhr im Umfeld von Plößberg oder Immenreuth Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.

Veröffentlicht am 18.05.26 um 14:58 Uhr

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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