Bayern führt neuen Scheckkarten-Dienstausweis für Sicherheitswacht ein

Die Sicherheitswacht Bayern hat einen neuen, praktischen Dienstausweis im Scheckkartenformat erhalten. Der erste Ausweis wurde am 4. Mai 2026 von Polizeipräsident Thomas Schöniger an ein Mitglied der Sicherheitswacht bei der Polizeiinspektion Regensburg Nord übergeben.

Einführung des neuen Dienstausweises

Die Umstellung auf das neue Ausweisformat erfolgt auf Anordnung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration (StMI). Das Polizeipräsidium Oberpfalz leitete die bayernweite Einführung, die ebenfalls am 4. Mai 2026 begann.

„Mit dem neuen Ausweis im Scheckkartenformat wollen wir unseren Angehörigen der Sicherheitswacht ein handliches und modernes Arbeitsmittel zur Verfügung stellen, das zugleich einen professionellen Auftritt gewährleistet“, erklärte Polizeipräsident Thomas Schöniger.

Merkmale des neuen Ausweises

Das Design des neuen Dienstausweises orientiert sich zwar an den polizeilichen Dienstausweisen, weist aber eine andere Grundfarbe auf: Grau statt Blau, um eine klare Unterscheidung von den Polizeiausweisen sicherzustellen.

Modernisierung und Ausbau der Sicherheitswacht Bayern

Der neue Dienstausweis ist Teil der fortschreitenden Modernisierung der Sicherheitswacht, zu der auch der neue Internetauftritt (www.sicherheitswacht.bayern.de) gehört. Dieser bietet nun einen Imagefilm sowie Möglichkeiten zur Online-Bewerbung. Die Sicherheitswacht genießt großes Ansehen und soll durch diese Maßnahmen weitergestärkt werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden ermutigt, sich für den ehrenamtlichen Dienst zu bewerben.

Die Sicherheitswacht als ehrenamtlicher Dienst ist integraler Bestandteil der bayerischen Sicherheitsarchitektur. Die Mitglieder arbeiten auf der Grundlage des Sicherheitswachtgesetzes, um die Polizeiarbeit zu unterstützen. Vorrangig durch Streifengänge erhöhen sie die Sicherheitswahrnehmung in der Bevölkerung und helfen, Gefahren frühzeitig zu erkennen. Sie sind in enger Zusammenarbeit mit der Polizei aktiv, haben jedoch keine hoheitlichen Befugnisse wie die Polizei, sondern agieren als zusätzliche Unterstützung vor Ort.