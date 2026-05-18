Drei Audi-Diebstähle in einer Nacht im Landkreis Eichstätt: Kripo ermittelt international

In der Nacht vom 12. auf den 13. Mai 2026 ereigneten sich im Landkreis Eichstätt gleich drei Pkw-Diebstähle. Die Kriminalpolizei Ingolstadt vermutet, dass hinter den Diebstählen eine Tätergruppierung steckt, da die Taten zeitlich und räumlich nah beieinander stattfanden.

Details zu den gestohlenen Fahrzeugen

In der Gemeinde Adelschlag, im Ortsteil Pietenfeld, verschwand ein schwarzer Audi Q7 im Wert von etwa 50.000 Euro, der vor einem Wohnhaus in der Straße Vorderer Grund abgestellt war. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am Mittwochmorgen gegen 6:30 Uhr.

Zur gleichen Zeit wurde in Hitzhofen ein blauer Audi A6 mit einem Wert von etwa 17.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug stand vor einem Anwesen in der Straße Am Obstgarten.

Ebenfalls gestohlen wurde ein grauer Audi Q7 im Wert von etwa 15.000 Euro in Pfünz, Gemeinde Walting. Das Auto verschwand aus einer Hofeinfahrt am Schrannenweg.

Ermittlungen und Sicherstellungen

Alle drei gestohlenen Fahrzeuge besaßen das Keyless-Go System, welches von den Tätern offenbar überwunden wurde. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei der Fahrzeuge in Tschechien und das dritte in Polen aufgefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen zu den Tätern laufen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden.

Sicherheitshinweise der Polizei

Um sich vor Diebstählen mit Keyless-Go Systemen zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Legen Sie den Schlüssel nicht in der Nähe von Haustüren ab und schirmen Sie das Funksignal ab, zum Beispiel mit einer Aluminiumbox.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller, ob der Komfortzugang deaktiviert werden kann.

Nutzen Sie funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel, um das Übertragen des Funksignals zu verhindern.

Weitere Informationen finden Sie unter: polizei-beratung.de