Einbruchserie in Münchener Stadtteilen: Acht Gastrobetriebe betroffen

Am Wochenende des 16. und 17. Mai 2026 kam es in den Münchner Stadtteilen Obersendling, Sendling und Thalkirchen zu einer Serie von Einbrüchen in gewerbliche Objekte. Betroffen waren acht gastronomische Betriebe sowie ein Büroraum.

Gewaltsamer Zugang und Beutesumme

Unbekannte Täter verschafften sich in nahezu allen Fällen gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie Fenster aufbrachen. Im Inneren durchsuchten sie die Objekte nach Wertsachen. Die Einbrecher entkamen mit Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro, obwohl bei einem Objekt der Versuch, ins Innere zu gelangen, scheiterte.

Untersuchungen und Zeugenaufruf

Die Polizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Aufgrund der räumlichen Nähe der Tatorte wird ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen geprüft. Die Ermittlungen wurden vom Kommissariat 52 übernommen.

Zeugen, die im Zeitraum der Taten im Bereich der betroffenen Straßen – darunter Hofmannstraße, Boschetsrieder Straße und Wolfratshauser Straße in Obersendling sowie Leipartstraße, Schöttlstraße und weitere Straßen in Sendling und Thalkirchen – verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden dringend um Hinweise gebeten. Kontaktaufnahme ist über das Polizeipräsidium München oder jede andere Polizeidienststelle möglich.

Schwerer Verkehrsunfall in Unterföhring

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, den 17. Mai 2026, in Unterföhring. Ein über 80-jähriger Autofahrer kollidierte an der Kreuzung zur Straße „Am Poschinger Weiher“ mit einem 58-jährigen Rennradfahrer. Der Zusammenstoß führte zur schweren Verletzung des Radfahrers, der mit einem Helm ausgestattet war, sowie zur totalen Beschädigung seines Fahrrades. Der Pkw des Unfallverursachers wurde nur leicht beschädigt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.

Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte aufgedeckt

Ebenfalls am 17. Mai 2026 wurde ein 53-jähriger Mann im Landkreis München Opfer eines Betrugsversuchs durch falsche Polizeibeamte. Dank der schnellen Reaktion des Opfers, das die Polizei alarmierte, konnten im Rahmen einer großangelegten Fahndung mehrere Tatverdächtige festgenommen werden. Der 19-jährige Hauptverdächtige wurde in einer Tankstelle entdeckt, während weitere Komplizen in einem Audi Pkw in Milbertshofen aufgegriffen wurden. Die Verdächtigen befinden sich in Haft und werden dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Das Kommissariat 61 führt die weiteren Ermittlungen.

Fahrradcodieraktion in München

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club München e.V. (ADFC) und die Münchner Polizei veranstalten am 20. Mai 2026 eine Fahrradcodieraktion am Forum Münchner Freiheit. Die Codierung hilft, gestohlene Fahrräder leichter an ihre Eigentümer zurückzugeben. Weitere Termine für Codieraktionen sind in Planung.