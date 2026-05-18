Einbruch in Bamberger Wettbüro: Tresor gestohlen, 4.000 Euro Sachschaden

In der Nacht zum Montag kam es in Bamberg zu einem Einbruch in einem Wettbüro, bei dem ein Tresor gestohlen wurde. Die unbekannten Täter drangen in der Pödeldorfer Straße gewaltsam in das Gebäude ein und hinterließen sowohl einen erheblichen Beute- als auch Sachschaden.

Einbruch in Wettbüro: Täter entwenden Tresor

Den Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher am Montag kurz nach 2 Uhr gewaltsam Zutritt zum Wettbüro, indem sie zwei Türen aufhebelten. Im Inneren des Gebäudes nahmen sich die Diebe einen Würfeltresor vor und rissen ihn vollständig aus der Verankerung. Daneben entwendeten sie Bargeld aus einer aufgebrochenen Kassette.

Hoher Schaden durch die Täter

Die Polizei schätzt den Beuteschaden auf 900 Euro. Zusätzlich entstand durch die Verwüstungen im Wettbüro ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung blieb die Suche nach den Tätern bislang erfolglos.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0951/9129-491 zu melden.