Einbruch in Pfarrkirche St. Martin: Täter entwenden Bargeld und verursachen Sachschaden

Augsburg – In der Pfarrkirche St. Martin in Kleinaitingen wurde zwischen Donnerstag, dem 14. Mai 2026, 08:00 Uhr, und Freitag, dem 15. Mai 2026, 17:00 Uhr, ein Opferstock gewaltsam geöffnet und ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Einbruch in Pfarrkirche

Unbekannte Täter brachen in die Kirche ein und erbeuteten einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 70 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0.