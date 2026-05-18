Einbruch in Pfarrkirche St. Martin: Täter entwenden Bargeld und verursachen Sachschaden
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Einbruch in Pfarrkirche St. Martin: Täter entwenden Bargeld und verursachen Sachschaden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Augsburg – In der Pfarrkirche St. Martin in Kleinaitingen wurde zwischen Donnerstag, dem 14. Mai 2026, 08:00 Uhr, und Freitag, dem 15. Mai 2026, 17:00 Uhr, ein Opferstock gewaltsam geöffnet und ein geringer Bargeldbetrag entwendet.

Inhalte im Überblick

Einbruch in Pfarrkirche

Unbekannte Täter brachen in die Kirche ein und erbeuteten einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 70 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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