Seniorenpaar in Garmisch-Partenkirchen überfallen: Zwei Tatverdächtige in U-Haft
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Seniorenpaar in Garmisch-Partenkirchen überfallen: Zwei Tatverdächtige in U-Haft

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Zwei zunächst unbekannte Täter überfielen am frühen Samstagmorgen, dem 9. August 2025, ein Ehepaar in deren Einfamilienhaus in Garmisch-Partenkirchen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mittlerweile befinden sich zwei dringend tatverdächtige Personen in Untersuchungshaft.

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Hilferufe alarmierten Polizei

Laut Meldungen von Anwohnern gingen am 9. August 2025 gegen 4:00 Uhr Hilferufe aus einem Anwesen im Husarenweg in Garmisch-Partenkirchen bei der Polizei ein. Zwei unbekannte Männer hatten gegen 3:30 Uhr das Einfamilienhaus betreten, während die Eigentümer, ein Seniorenehepaar, schliefen. Einer der Täter übergriff körperlich auf die Frau und verletzte sie leicht. Nachdem die Einbrecher nach Beute suchten, entkamen sie unerkannt und entwendeten Silberbesteck im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags.

Ermittlungen und Festnahmen

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen am selben Morgen. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II setzte das Kommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen die Untersuchungen des Raubdelikts fort. Verdachtsmomente richteten sich gegen einen 30-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt.

Erfolgreiche Polizeiarbeit

Mit Unterstützung des Fachkommissariats 6 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim konnte der Tatverdächtige im April 2026 im Rhein-Main-Gebiet festgenommen werden. Nach seiner Festnahme, bei der Spezialeinsatzkräfte der Polizei involviert waren, wurden in Hessen und Unterfranken mehrere Objekte durchsucht. Hierbei beschlagnahmte man weitere Beweismittel, die derzeit ausgewertet werden.

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Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 28-Jähriger, befindet sich aufgrund eines anderen schwerwiegenden Strafverfahrens in Hessen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen sind weiterhin im Gange.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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