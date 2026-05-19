Schwerer Unfall in Griesstätt: 18-Jähriger stirbt nach Pkw-Kollision mit Kapelle
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Schwerer Unfall in Griesstätt: 18-Jähriger stirbt nach Pkw-Kollision mit Kapelle

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Montagabend, dem 18. Mai 2026, ereignete sich im Bereich Griesstätt im Landkreis Rosenheim ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Wasserburg aufgenommen.

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Schwerer Unfall in Griesstätt

Gegen 20:45 Uhr stießen im Kreuzungsbereich im Weiler Haid bei Griesstätt zwei Pkw zusammen. Eines der Fahrzeuge wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine benachbarte Kapelle geschleudert. Der Fahrer und der Beifahrer dieses Autos wurden dabei durch Trümmerteile eingeklemmt.

Rettungseinsatz und Folgen

Die Feuerwehr konnte den Fahrer des Fahrzeugs bergen und er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Der Beifahrer, ein 18-jähriger Mann aus dem Landkreis Rosenheim, erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des zweiten Wagens kam mit leichten bis mittelschweren Verletzungen davon.

Erheblicher Sachschaden und weitere Maßnahmen

Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf etwa 30.000 Euro, während der Schaden an der Kapelle rund 50.000 Euro beträgt. Das Gebäude gilt derzeit als einsturzgefährdet. Die umliegenden Feuerwehren waren vor Ort, um technische Rettungsmaßnahmen durchzuführen, den Verkehr zu regeln und die Fahrbahn zu reinigen. Zusätzlich war das Kriseninterventionsteam zur Betreuung der Angehörigen im Einsatz.

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Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Polizeiinspektion Wasserburg führt die Ermittlungen weiter.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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