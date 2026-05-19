Auseinandersetzung vor Diskothek in Lichtenfels: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft
Polizeipräsidium Oberfranken

Auseinandersetzung vor Diskothek in Lichtenfels: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Am frühen Sonntagmorgen kam es vor einer Diskothek in der Robert-Koch-Straße, Lichtenfels, zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, die nun zu Untersuchungshaft für zwei Tatverdächtige führte. Die Kriminalpolizei Coburg und die Staatsanwaltschaft Coburg ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

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Auseinandersetzung vor Diskothek

Nach vorliegenden Ermittlungsergebnissen sollen drei Syrer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren gegen 4.45 Uhr aufdringlich gegenüber einer Frau vor einer Diskothek aufgetreten sein. Ein 33-jähriger Mann schritt ein und stellte sich schützend vor die Frau. In der Folge kam es zu einem Angriff, bei dem die drei jungen Männer gemeinschaftlich auf den Mann einschlugen und eintraten.

Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Der 33-Jährige erlitt diverse Prellungen und eine Knieverletzung, die eine stationäre Behandlung erforderten. Während des Vorfalls zog sich einer der Tatverdächtigen mutmaßlich eine Handverstauchung zu. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg wurden zwei der Verdächtigen, im Alter von 18 und 20 Jahren, am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt sowie gefährliche Körperverletzung. Der dritte Verdächtige, ein 24-Jähriger, wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei in Coburg führt die weiteren Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Coburg fort und bittet um Zeugenhinweise. Fotos oder Videos aus der Diskothek oder vom Tatgeschehen könnten von Bedeutung sein. Personen, die entsprechende Aufnahmen gemacht haben, werden gebeten, diese der Kriminalpolizei Coburg zur Verfügung zu stellen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kripo Coburg melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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