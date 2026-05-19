Drei Tote bei Anschlag in San Diego

VermischtesVideosDrei Tote bei Anschlag in San Diego Zuletzt aktualisiert: 19. Mai 2026 07:40 Presse Augsburg Teilen 0 Minuten Lesezeit Teilen Bei einem Angriff auf eine Moschee in San Diego wurden drei Menschen getötet. Die Polizei geht von einem rassistischen Motiv aus. Zwei Jugendliche gelten als verdächtig. Nach Millionendiebstahl | Kempten stellt Parkraumbewirtschaftung neu auf Wie Technologie unsere Freizeitgestaltung revolutioniert Ratiopharm Ulm verpasst Serien-Ausgleich in letzter Sekunde Mehrere Tote bei Angriff auf Moschee in Kalifornien Schauspielerin Luna Jordan mit nur 25 Jahren gestorben Diesen Artikel teilen Facebook Whatsapp Whatsapp Link kopieren Drucken VonPresse AugsburgFolgenNewsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion. Vorheriger Artikel Jeder fünfte Selbständige sieht Existenz in Gefahr Nächster Artikel Wie Technologie unsere Freizeitgestaltung revolutioniert Folgen Sie uns60KFollowerGefällt mir4.2KFollowerFolgen16.9KFollowerFolgen2.4KAbonnentenAbonnieren