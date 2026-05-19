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Drei Tote bei Anschlag in San Diego

Presse Augsburg
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Bei einem Angriff auf eine Moschee in San Diego wurden drei Menschen getötet. Die Polizei geht von einem rassistischen Motiv aus. Zwei Jugendliche gelten als verdächtig.
 


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