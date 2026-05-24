Einfamilienhausbrand in Lauingen: 69-jähriger Bewohner verstirbt, 200.000 Euro Sachschaden
Polizei & CoDillingen

Einfamilienhausbrand in Lauingen: 69-jähriger Bewohner verstirbt, 200.000 Euro Sachschaden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Symbolbild

Am Samstagmorgen, dem 23. Mai 2026, ereignete sich in der Lindenstraße in Lauingen ein tragisches Unglück: Ein Brand in einem Einfamilienhaus führte zum Tod eines 69-jährigen Bewohners. Glücklicherweise gab es keine weiteren Verletzten.

Inhalte im Überblick

Feuerwehr löscht Brand

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200.000 Euro.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen und ist weiterhin vor Ort, um den Vorfall aufzuklären.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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