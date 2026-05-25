Dax startet am Pfingstmontag im Plus
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Dax startet am Pfingstmontag im Plus

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Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Pfingstmontag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 25.145 Punkten berechnet, ein Plus von 1,0 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten MTU, Heidelberg Materials und Airbus, am Ende Brenntag, Fresenius und BASF.

Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Durch den heutigen Feiertag wird das Handelsvolumen beim Dax wahrscheinlich unterdurchschnittlich ausfallen. Hinzu kommt, dass auch aus den USA keine Impulse zu erwarten sind, da die US-Börsen am Memorial Day geschlossen bleiben. Niedrige Umsätze bedeuten aber nicht zwangsläufig, dass die Schwankungen gering blieben, denn wenige Orders können sich spürbar auf den Markt auswirken. Zudem reagieren die Anleger auf neue Friedenssignale im Nahen Osten.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen kaum verändert: Ein Euro kostete 1,1634 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8595 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 98,71 US-Dollar; das waren 4,83 Dollar oder 4,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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