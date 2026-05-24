Regionalzug bei Stammham liegengeblieben: Über 300 Passagiere sicher evakuiert und per Bus weitertransportiert
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Regionalzug bei Stammham liegengeblieben: Über 300 Passagiere sicher evakuiert und per Bus weitertransportiert

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

STAMMHAM/DENKENDORF, Lkr. Eichstätt. Ein regionaler Zug blieb am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr auf Höhe Stammham stehen, woraufhin zahlreiche Rettungskräfte rasch am Einsatzort eintrafen, um die mehr als 300 Passagiere zu betreuen.

Inhalte im Überblick

Evakuierung der Passagiere

Die Fahrgäste konnten inzwischen erfolgreich evakuiert werden. Für die Weiterbeförderung nutzen die Einsatzkräfte Busse, die die Reisenden über die A9 transportieren.

Sperrung auf der A9

Im Zuge dieser Maßnahme ist derzeit ein Fahrstreifen der BAB A9 in Fahrtrichtung Nürnberg kurz nach der Auffahrt Ingolstadt Nord gesperrt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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