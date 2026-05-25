Großbrand an Nürnberger Grundschule: Millionenschaden und Zeugenaufruf der Polizei

Am Freitagabend brannte das Dach einer Grundschulturnhalle in Nürnberg, was zu einem schweren Sachschaden führte. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Brandalarm in der Wiesenstraße

Gegen 19:30 Uhr bemerkte ein Zeuge in der Wiesenstraße den Brand an einer Schule und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr und die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd eilten schnell zum Einsatzort, fanden jedoch den Dachbereich der Turnhalle bereits in Flammen vor. Am Ende führte das Feuer zum Einsturz des Dachstuhls.

Schaden im Millionenbereich

Obwohl glücklicherweise keine Personen verletzt wurden, liegen die Sachschäden laut ersten Schätzungen im Millionenbereich. Die Kriminalpolizei Mittelfranken hat in der Nacht die ersten Ermittlungen am Ort des Geschehens aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen für Ermittlungen

Die Ursache des Feuers bleibt aktuell unklar. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald