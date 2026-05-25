Dachstuhlbrand an Nürnberger Schule verursacht Millionenschaden – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken

Dachstuhlbrand an Nürnberger Schule verursacht Millionenschaden – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Freitagabend, dem 22. Mai 2026, entfachte ein Feuer auf dem Dach einer Grundschulturnhalle in Nürnberg. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Hinweisen von Zeugen.

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Brand in der Wiesenstraße entdeckt

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 19:30 Uhr den Brand an der Schule in der Wiesenstraße und verständigte umgehend den Notruf. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd eintrafen, stand der Dachbereich der Turnhalle bereits in Flammen. Der Brand hatte so stark gewütet, dass der Dachstuhl einstürzte.

Hoher Sachschaden, keine Verletzten

Laut ersten Schätzungen könnte der Sachschaden in Millionenhöhe liegen. Glücklicherweise wurden bei dem Feuer keine Personen verletzt.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken begann noch in der Nacht mit den ersten Ermittlungen am Brandort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die weiteren Untersuchungen zur bislang ungeklärten Ursache des Feuers durch.

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Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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