Alkoholisierter Mann verletzt Polizisten bei Festnahme in Stein

Am Sonntagnachmittag, dem 24. Mai 2026, kam es in einem Freizeitbad in Stein (Landkreis Fürth) zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein aggressiver und mutmaßlich stark alkoholisierter Mann in Gewahrsam genommen wurde.

Auseinandersetzung im Freizeitbad

Gegen 16:00 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über das auffällige Verhalten eines alkoholiserten Mannes im Freizeitbad an der Albertus-Magnus-Straße. Die alarmierten Streifen trafen vor Ort auf den 31-jährigen Deutschen, der sich auch den Beamten gegenüber aggressiv verhielt.

Widerstand gegen die Polizei

Die Einsatzkräfte beschlossen, den Mann in Gewahrsam zu nehmen, wobei er erheblichen Widerstand leistete. Dabei wurden zwei Polizeibeamte verletzt, blieben jedoch dienstfähig. Zur weiteren Untersuchung ordnete die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Blutentnahme an.

Strafrechtliche Konsequenzen

Der 31-Jährige sieht sich nun mit strafrechtlichen Konsequenzen konfrontiert, unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Erstellt durch: Michael Sebald