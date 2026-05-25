Alkoholisierter Mann verletzt zwei Polizisten bei Festnahme in Stein

Am Sonntagnachmittag (24.05.2026) kam es in Stein im Landkreis Fürth zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein aggressiver und mutmaßlich stark alkoholisierter Mann vorläufig festgenommen wurde. Der 31-Jährige wurde dabei gewalttätig und verletzte zwei Polizeibeamte.

Aggressives Verhalten im Freizeitbad

Um 16:00 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, da sich ein stark alkoholisierter Mann im Freizeitbad in der Albertus-Magnus-Straße äußerst aggressiv verhielt. Die alarmierten Streifenbesatzungen trafen vor Ort auf einen 31-jährigen Deutschen, der sich auch gegenüber den Einsatzkräften aggressiv zeigte.

Widerstand gegen Festnahme

Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam, doch dieser widersetzte sich heftig und verletzte zwei der eingesetzten Polizisten. Der Tatverdächtige wurde daraufhin zur Polizeiinspektion Stein gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Polizeibeamte dienstfähig – Ermittlungen laufen

Glücklicherweise blieben die beiden verletzten Beamten dienstfähig. Der 31-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Sebald