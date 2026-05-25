78-jähriger Fahrradfahrer stirbt nach Unfall mit Pkw bei Kalchreuth
Polizeipräsidium Mittelfranken

78-jähriger Fahrradfahrer stirbt nach Unfall mit Pkw bei Kalchreuth

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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KALCHREUTH. (506) Am Sonntagnachmittag (24.05.2026) ereignete sich bei Kalchreuth (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der 78-jährige Fahrradfahrer verstarb am Folgetag im Krankenhaus.

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Unfallhergang bei Kalchreuth

Der 78-jährige Fahrradfahrer querte am Sonntag gegen 17:15 Uhr auf Höhe des Sportplatzes aus einem Feldweg kommend die Kreisstraße ERH 6 bei Kalchreuth. Hierbei wurde der Mann von einem 42-jährigen Pkw-Fahrer erfasst, der in Richtung Kalchreuth unterwegs war.

Sofortige Rettungsmaßnahmen

Nach sofort eingeleiteten medizinischen Maßnahmen am Unfallort brachten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes den Mann in ein Krankenhaus. Am Montagmorgen verstarb der 78-Jährige infolge seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Ermittlungen zur Unfallursache

Die Polizeiinspektion Erlangen-Land nahm vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters sowie die Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge an.

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Erstellt durch: Michael Sebald

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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