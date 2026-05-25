Feuer in Mehrfamilienhaus in Kleinsendelbach: Polizei ermittelt Ursache, Sachschaden über 100.000 Euro

Am Samstag brach in einem Mehrfamilienhaus in Kleinsendelbach im Landkreis Forchheim ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur noch ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Feuerwehr im Einsatz

Um 11.30 Uhr ging der Notruf über den Brand in dem Anwesen im Kirchäckerweg ein. Binnen kurzer Zeit trafen mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren vor Ort ein. Nach ersten Erkenntnissen begann das Feuer aus derzeit unbekannter Ursache im Erdgeschoss des Hauses.

Bewohner in Sicherheit

Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine der vier Bewohner im Gebäude. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf über 100.000 Euro beziffert.