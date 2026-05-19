Unbekannte stehlen Technik und beschädigen Fahrzeuge auf Baustelle in Schlüsselfeld

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf einer Baustelle an der A3 im Bereich Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg zu einem Einbruch. Unbekannte Täter brachen mehrere Container auf und entwendeten hochwertige technische Geräte. Anschließend nutzten sie Baustellenfahrzeuge für eine illegale „Spritztour“. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Einbruch auf Baustelle bei Schlüsselfeld

Die Einbrecher drangen gewaltsam in mehrere Bau- und Bürocontainer nahe dem Ortsteil Thüngfeld ein. Dabei entwendeten sie Werkzeuge, Maschinen und hochwertige Lasermessgeräte. Der gesamte Beuteschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 100.000 Euro.

Fahrzeuge für illegale Spritztour genutzt

Zusätzlich gelang es den Tätern, die Schlüssel zweier auf dem Lagerplatz geparkter Kleintransporter zu entwenden. Diese Fahrzeuge nutzten sie offenbar für eine strafbare „Spritztour“, bei der sie die Fahrzeuge im Front- und Heckbereich beschädigten. Der durch diese Aktion verursachte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0951/9129-491 bei der Kripo zu melden.