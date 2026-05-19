Haus in Görlitz eingestürzt – Suche nach drei Vermissten
Vermischtes

Haus in Görlitz eingestürzt – Suche nach drei Vermissten

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Im sächsischen Görlitz ist am Montagnachmittag ein Mehrfamilienhaus eingestürzt. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass derzeit nach drei Vermissten gesucht werde. Die Ermittlungen zur Ursache gingen weiter, während die Rettungs- und Suchmaßnahmen nach den vermissten Personen fortgesetzt wurden.

Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bei den Vermissten handelt es sich nach aktuellem Stand um zwei Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren mit rumänischer Nationalität sowie einen 47-jährigen Mann mit deutscher und bulgarischer Nationalität.

Im gesamten Stadtgebiet von Görlitz ist bis auf Weiteres mit erheblichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Reisenden in Richtung Polen werden Ausweichstrecken über Radmeritz, Hagenwerder sowie Ludwigsdorf empfohlen.

- Anzeige -
Russland startet dreitägige Atomwaffenübung
Wie Technologie unsere Freizeitgestaltung revolutioniert
Drei Tote bei Anschlag in San Diego
Mehrere Tote bei Angriff auf Moschee in Kalifornien
Schauspielerin Luna Jordan mit nur 25 Jahren gestorben
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Linke kritisiert Uniper-Verkaufsabsichten des Bundes Linke kritisiert Uniper-Verkaufsabsichten des Bundes

Folgen Sie uns

You Might also Like