Einbruch in Treuchtlingen: Unbekannte stehlen Schmuck im Wert von 500 Euro

In Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, kam es am Montagabend (18.05.2026) zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen.

Einbruch in der Gunzenhausener Straße

Die Täter verschafften sich gewaltsamen Zutritt zu dem Haus, indem sie zwischen 21:30 Uhr und 00:15 Uhr ein Fenster aufbrachen. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertsachen.

Schmuck im Wert von 500 Euro gestohlen

Die Einbrecher entwendeten Schmuck im Wert von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Ansbach hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Ermittler bitten darum, dass sich Zeugen melden, die im Umfeld der Gunzenhausener Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Ansprechpartner dafür ist das Fachkommissariat unter der Rufnummer 0911 2112-3333.