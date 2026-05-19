Einbruch in Getränkemarkt Nürnberg: Täter entwenden Bargeld und Zigaretten im Wert von 4.000 Euro

In der Nacht zum Montag, dem 18. Mai 2026, ereignete sich ein Einbruch in einen Getränkemarkt im Norden von Nürnberg. Dabei erbeuteten die bislang unbekannten Täter sowohl Bargeld als auch zahlreiche Zigaretten.

Bargeld und Zigaretten im Wert von rund 4.000 Euro gestohlen

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 22:00 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Getränkemarkt in der Rollnerstraße. Aus dem Verkaufsraum nahmen sie etwa 100 Euro Bargeld sowie diverse Zigarettenpackungen mit. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4.000 Euro. Zusätzlich verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte die Spuren am Tatort und führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

Erstellt durch: Alexander Greil