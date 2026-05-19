Drei Verletzte bei Unfall in Waischenfeld: Beifahrer in Lebensgefahr nach Kollision an Kreuzung

Am Dienstagmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung bei Eichenbirkig im Landkreis Bayreuth. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, davon schwebt einer in Lebensgefahr.

Unfallhergang: Citroën missachtet Stoppschild

Ein weißer Citroën-Transporter, gefahren von einem 31-jährigen Mann, war in Richtung Rabenstein unterwegs. An der Kreuzung zwischen Oberailsfeld und Waischenfeld missachtete der deutsche Fahrer ein Stoppschild. In der Folge kollidierte der Transporter mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda, gelenkt von einem 34-Jährigen.

Rettungsmaßnahmen und Schadensbilanz

Durch den Aufprall wurde der Citroën in ein Feld geschleudert, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Aufmerksame Ersthelfer befreiten die Insassen: der 49-jährige Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, während der Fahrer und der Skoda-Fahrer ebenfalls verletzt wurden. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht.

An der Unfallstelle waren rund 60 Feuerwehrleute aus mehreren Ortsteilen, zwei Rettungshubschrauber und ein Unfallgutachter im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.