Dax baut Gewinne aus – Lage im Nahen Osten bleibt fragil

Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter in den grünen Bereich vorgekämpft. Gegen 12:30 Uhr stand der Index bei 24.635 Punkten und damit 1,4 Prozent über dem Schlussniveau des vorherigen Handelstags. An der Spitze der Kursliste rangierten SAP, Rheinmetall und Qiagen, am Ende Infineon, Continental und Mercedes-Benz.

“Die Investoren sind erleichtert über die Verschiebung des US-Angriffs auf den Iran und hoffen auf eine baldige Entspannung im Nahen Osten”, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Rohölpreise verweilten jedoch auf dem hohen Preisniveau und spiegelten diese Hoffnungen nicht vollends wider.

“Die Situation bleibt äußerst fragil und kann sich jederzeit wieder ändern”, so Lipkow. Die Waffenruhe ziele nicht darauf ab, die Situation im gesamten Nahen Osten zu regeln. “Der springende Punkt bleibt die Einstellung des iranischen Atomprogramms, das aus der Sicht der USA als unumstößlich gilt.”

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1625 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8602 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 110,10 US-Dollar; das waren 199 Cent oder 1,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.