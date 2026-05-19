Einbruch in Fürther Theater: Täter entwendet Bargeld und Wertgegenstände, Polizei sucht Zeugen

Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht von Sonntag auf Montag (17./18.05.2026) in ein Theater in der Fürther Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei Fürth sucht nach Zeugen, um den Fall aufzuklären.

Einbruch über ein Fenster am Comödien-Platz

Der Täter verschaffte sich zwischen 23:00 Uhr am Sonntag und 06:00 Uhr am Montag gewaltsam Zugang zu dem Gebäude am Comödien-Platz. Dabei wurde ein Fenster eingeschlagen. Der Einbrecher entwendete Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro aus verschiedenen Büros sowie einem Tresor. Zudem stahl der Täter weitere Wertgegenstände.

Erheblicher Sachschaden angerichtet

Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden, der sich auf mindestens 2000 Euro beläuft. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt nun im Fall. Personen, die zur Tatzeit im Umfeld des Comödien-Platzes ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise dringend erbeten

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden, falls sie verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Erstellt durch: Michael Konrad / bl