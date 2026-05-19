Ahmetovic fordert “Demut und Klarheit” von Merz
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Ahmetovic fordert “Demut und Klarheit” von Merz

DTS Nachrichtenagentur
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Vor dem Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der SPD-Bundestagsfraktion hat deren außenpolitischer Sprecher Adis Ahmetovic Fehlerbewusstsein eingefordert.

Adis Ahmetovic (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich erwarte Demut und Klarheit”, sagte Ahmetovic dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. Merz müsse glaubwürdig aufzeigen, “was er künftig besser machen will – insbesondere in seiner Kommunikation”. Er müsse außerdem Klarheit schaffen, “indem er eine positive Zukunftsvision formuliert, die Orientierung gibt und Parlament wie Bevölkerung mitnimmt”. Das müsse jetzt klappen, so Ahmetovic.

Merz wird am Dienstagnachmittag in der SPD-Fraktion erwartet. Zuvor will er gemeinsam mit SPD-Fraktionschef Matthias Miersch vor die Presse treten.

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