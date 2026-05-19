Merz setzt auf engere Beziehungen zwischen EU und Schweiz
Politik & Wirtschaft

Merz setzt auf engere Beziehungen zwischen EU und Schweiz

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt auf engere Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz.

Guy Parmelin und Friedrich Merz am 19.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

Er begrüße es sehr, dass die Europäische Union und die Schweiz ihre Abkommen vertiefen und modernisieren wollen, sagte er am Dienstag nach einem Treffen mit dem Schweizer Bundespräsidenten Guy Parmelin im Bundeskanzleramt. Das diene beiden Seiten. “Wir wünschen uns von unserer Seite eine zügige Umsetzung für unsere beiden Länder.” Beide seien stark vom Export abhängig. “Und wir leben von offenen Handelswegen und niedrigen Zöllen auf der Welt.” Deswegen sei die iranische Blockade der Straße von Hormus für beide ein großer Schaden. “Wir setzen deshalb mit unseren Partnern darauf, die Freiheit der Seewege so schnell wie möglich wiederherzustellen”, so Merz.

Der Kanzler verwies zudem darauf, dass auch die Beziehungen zwischen beiden Ländern ausgebaut werden sollen: “Wir investieren in die nötige Infrastruktur, etwa durch den in diesem Jahr beginnenden Bau des Pfaffensteigtunnels.” Dieser Tunnel werde eine bessere Anbindung der Grenzregion und den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof bringen. Aber für die Wettbewerbsfähigkeit seien auch andere Infrastrukturvorhaben wichtig und von großer Bedeutung.

Linke kritisiert Uniper-Verkaufsabsichten des Bundes
Linke bietet CDU in Sachsen-Anhalt Hilfe gegen AfD an
JP-Morgan-Managerin beobachtet Deal-Boom
Deutschland und Frankreich wollen Pharmaindustrie stärken
Umfrage: Mehrheit für Abschaffung des Acht-Stunden-Tags
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Drei Verletzte bei Unfall in Waischenfeld: Beifahrer in Lebensgefahr nach Kollision an Kreuzung Drei Verletzte bei Unfall in Waischenfeld: Beifahrer in Lebensgefahr nach Kollision an Kreuzung
Nächster Artikel Linke bietet CDU in Sachsen-Anhalt Hilfe gegen AfD an Linke bietet CDU in Sachsen-Anhalt Hilfe gegen AfD an

Folgen Sie uns

You Might also Like