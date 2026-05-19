JP-Morgan-Managerin beobachtet Deal-Boom

Trotz Iran-Krieg, Ölpreisrisiken und wachsender Unsicherheit beobachtet JP-Morgan-Managerin Dorothee Blessing am Markt für Fusionen und Börsengänge derzeit einen Boom. Das sagte sie dem “Handelsblatt”.

Blessing wurde gerade zur Co-Chefin der Investmentbank von JP Morgan Chase befördert. Damit ist sie die einflussreichste Deutsche bei einer US-Großbank. “Wir sehen eine massive Dynamik über Landesgrenzen hinweg”, sagte sie.

Das weltweite M&A-Volumen liege mit 1,9 Billionen Dollar fast 30 Prozent höher als vor einem Jahr, so Blessing. Das sei der zweithöchste Wert des vergangenen Jahrzehnts. “Das ist wirklich bemerkenswert, und wir erwarten nicht, dass sich das in absehbarer Zeit ändert.” Auf Europa blickt die Managerin optimistisch. Sie warnte jedoch: “Man sollte die wirtschaftlichen Folgen hoher Ölpreise auf Europa nicht unterschätzen.”