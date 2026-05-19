Kriminalpolizei Coburg ermittelt nach Einbruchserie in Seßlach: E-Bikes und Baumaschinen gestohlen

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen nach einer Serie von Einbrüchen und einem Einbruchsversuch in Seßlach aufgenommen. Die Ermittler prüfen derzeit, ob es sich bei den Vorfällen um dieselben Täter handelt.

Einbrüche in Garagen: Teure E-Bikes und Baumaschinen gestohlen

In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai drangen Unbekannte in eine Garage in der Straße „Am Brünnlein“ ein. Sie entwendeten zwei hochwertige E-Bikes im Wert von etwa 15.000 Euro. Dabei wurde ein Sachschaden von rund 500 Euro verursacht, nachdem die Täter über eine Nebentür in das Anwesen gelangt waren.

In einer weiteren Tat zwischen dem 8. und 9. Mai brachen Diebe in eine Garage in der Straße „Am Rasen“ ein. Die Täter hebelten ein Türschloss auf und stahlen mehr als zehn Baumaschinen. Der Schaden beläuft sich hierbei auf über 3.000 Euro.

Aufsehen erregender Einbruchsversuch und Tatvorlauf

Zwischen dem 6. und 12. Mai wurde ein mutmaßlicher Einbruchsversuch an einer weiteren Garage in der Straße „Am Brünnlein“ verzeichnet. Unbekannte rissen gewaltsam einen Fingerabdruckscanner ab, scheiterten aber am Öffnen des Garagentors. Sie hinterließen lediglich Sachschaden.

Die Ermittlungen führten auch zur Erkenntnis, dass es einen möglichen Tatvorlauf über die Online-Plattform „Kleinanzeigen“ gab. Eines der gestohlenen E-Bikes und weitere Artikel waren dort inseriert worden. Der Geschädigte hatte einem vermeintlichen Kaufinteressenten seine Wohnanschrift mitgeteilt, jedoch kam es zu keinem Treffen.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Coburg bittet dringend um Hinweise. Zeugen, die zwischen dem 6. und 12. Mai verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Straßen „Am Brünnlein“ oder „Am Rasen“ bemerkt haben oder Informationen zu den Einbrüchen liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.