14-jährige Emily Bauer aus Würzburg vermisst – Polizei bittet um Hinweise

WÜRZBURG / GROMBÜHL. Seit Donnerstagabend wird eine 14-Jährige aus einer psychiatrischen Einrichtung für Kinder und Jugendliche vermisst. Die Würzburger Polizei sucht derzeit intensiv nach dem Mädchen und hofft auf die Unterstützung der Bevölkerung.

Letzter bekannter Aufenthaltsort

Die 14-jährige Emily Bauer wurde zuletzt am Donnerstag gegen 20:00 Uhr in der Klinik am Margarete-Höppel-Platz gesehen. Aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage oder in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei in Würzburg führt derzeit umfassende Suchmaßnahmen durch und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, um das Mädchen schnellstmöglich zu finden. Eine Überprüfung der bekannten Anlaufadressen verlief bisher ohne Erfolg.

Beschreibung von Emily Bauer

145 cm groß

Blonde lange Haare

Trägt schwarze Jacke

Zeugen, die Emily gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend unter der Telefonnummer 0931/457/2230 bei der Polizei zu melden.