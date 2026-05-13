Tuberkulose-Fall beschäftigt Schulen in Lauingen

Nach einem bestätigten Tuberkulose-Fall bei einer Person im Landkreis Landkreis Dillingen an der Donau untersucht das Gesundheitsamt mögliche Ansteckungen an mehreren Schulen in Lauingen. Betroffen sind mehrere Kinder einer Familie, die sich nach bisherigen Erkenntnissen angesteckt haben könnten.

Die Kinder besuchen unterschiedliche Schulen in Lauingen. Ob sie selbst ansteckend sind oder die Erkrankung bereits ausgeheilt ist, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Vorsorglich gelten Mitschüler und Lehrkräfte der betroffenen Klassen als Kontaktpersonen. „Wir können derzeit aber davon ausgehen, dass nur ein geringes Ansteckungsrisiko bestanden hat“, sagt Dr. Uta-Maria Kastner, die Leiterin des Gesundheitsamtes.

Informationsveranstaltung für Eltern

Um offene Fragen zu klären, hat das Gesundheitsamt bereits Elternbriefe verschickt und zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Dort soll über die Krankheit sowie über mögliche weitere Maßnahmen informiert werden.

Sollte sich bestätigen, dass eines der Kinder ansteckend ist, könnten je nach Kontaktintensität Bluttests oder Röntgenuntersuchungen notwendig werden. Diese Untersuchungen seien allerdings erst mehrere Wochen nach dem letzten Kontakt sinnvoll.

Erkrankung in Deutschland selten

Tuberkulose ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die in Deutschland vergleichsweise selten auftritt. Das Risiko einer Ansteckung hängt vor allem von Dauer und Intensität des Kontakts mit einer erkrankten Person ab.

In vielen Fällen kann das Immunsystem die Erreger erfolgreich bekämpfen. Nur ein kleiner Teil der angesteckten Jugendlichen und Erwachsenen erkrankt tatsächlich.