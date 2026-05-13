FV Illertissen verstärkt Offensive

Der FV Illertissen treibt seine Planungen für die kommende Regionalliga-Saison weiter voran und hat zwei Neuzugänge für den Offensivbereich verpflichtet. Beide Spieler kommen vom Ligakonkurrenten Viktoria Aschaffenburg.

Neu beim FVI ist künftig Hady Kallo. Der 24-jährige Offensivspieler war erst im Winter vom SV Rot-Weiß Walldorf nach Aschaffenburg gewechselt. Dort überzeugte der beidfüßige Guineer mit fünf Treffern und sechs Vorlagen in 17 Spielen.

Bereits in der Vorsaison hatte Kallo mit 16 Toren auf sich aufmerksam gemacht. Ausgebildet wurde er unter anderem beim SV Lippstadt 08.

Auch Nino Cassaniti kommt

Ebenfalls neu im Kader des FV Illertissen ist Nino Cassaniti. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler war vor gut einem Jahr von der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt II nach Aschaffenburg gewechselt.

In 32 Einsätzen erzielte Cassaniti zwei Tore und bereitete neun weitere Treffer vor.