Hochschule Neu-Ulm überzeugt im CHE-Ranking

Die Hochschule Neu-Ulm gehört im aktuellen CHE-Hochschulranking 2026/27 zur Spitzengruppe. Besonders die allgemeine Studiensituation, die Praxisnähe und die moderne Ausstattung wurden von den Studierenden positiv bewertet.

Im Rahmen der Befragung bewerteten Studierende verschiedener Bachelorstudiengänge unter anderem das Lehrangebot, die Betreuung, digitale Lernangebote sowie die Ausstattung der Hochschule. Dabei erreichte die HNU in vielen Bereichen Werte über dem Bundesdurchschnitt.

Für die allgemeine Studiensituation vergaben die Studierenden 4,4 von 5 Sternen. Auch die Lernräume und die Bibliothek erhielten sehr gute Bewertungen. Besonders stark schnitt zudem die Unterstützung zum Studienstart ab.

Praxisnähe und moderne Lernumgebung gelobt

HNU-Präsidentin Julia Kormann sieht die Ergebnisse als Bestätigung für den eingeschlagenen Kurs: „Die Ergebnisse des CHE-Hochschulrankings freuen uns sehr: Sie bestätigen, dass sich unser kontinuierlicher Einsatz für gute Studienbedingungen, moderne Lehrformate und eine enge Betreuung der Studierenden auszahlt.“

Auch die Fakultäten bewerten das Abschneiden positiv. Prof. Dr. Oliver Grieble betont: „Besonders freuen wir uns über das positive Feedback unserer Studierenden zur Aktualität des Lehrangebots, der starken Praxis- und Berufsorientierung sowie den modernen Lern- und Arbeitsumgebungen für Themen wie KI, Digitalisierung und gesellschaftliche Transformation“.

Ranking mit großer Bedeutung

Das CHE-Hochschulranking gilt als einer der umfassendsten Hochschulvergleiche im deutschsprachigen Raum. Bundesweit wurden dafür rund 120.000 Studierende befragt.