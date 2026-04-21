Basketball-Topspiel | Ratiopharm Ulm empfängt ALBA Berlin im Playoff-Rennen

Im vorgezogenen Topspiel des 33. Spieltags trifft Ratiopharm Ulm am Mittwochabend auf Serienmeister ALBA Berlin. Tip-off in der ratiopharm arena ist um 18:30 Uhr – für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Kampf um die besten Playoff-Platzierungen.

Die jüngsten Duelle in Ulm sprechen für die Gastgeber: Die letzten drei Heimspiele gegen Berlin entschieden die Ulmer allesamt für sich – darunter auch enge Partien und Playoff-Begegnungen. In dieser Saison steht es bislang 1:1, beide Spiele fanden jedoch in Berlin statt.

Die Donaustädter gehen mit Rückenwind ins Duell und will vor eigenem Publikum den nächsten wichtigen Schritt machen. Cheftrainer Ty Harrelson betont die Fortschritte der letzten Tage: „Wir haben in den letzten Tagen sehr viel an unserer offensiven Entschlossenheit, unserem defensiven Einsatz und der Kommunikation untereinander gearbeitet. Gegen Rostock haben wir uns in vielerlei Hinsicht schon gebessert, die Energie war die richtige und wir haben auch gut miteinander gesprochen. Auch wenn wir Offensiv weiter Chancen liegen gelassen haben, war das Mindset schon deutlich besser als zuvor. Gegen Berlin möchte ich dahingehend weitere Fortschritte sehen“.

Rebounds als Schlüssel zum Erfolg

Ein entscheidender Faktor könnte das Duell unter den Körben werden. Beide Teams zählen zu den stärksten Rebounding-Mannschaften der Liga und sichern sich viele zweite Chancen. Ulm liegt bei den Offensivrebounds knapp vor Berlin – im Hinspiel zeigte sich hier ein deutlicher Vorteil für die Schwaben.

Berlin wieder auf Titelkurs

Nach einer schwächeren Vorsaison präsentiert sich ALBA Berlin wieder in starker Form. Mit 21 Siegen aus 29 Spielen stehen die Hauptstädter auf Rang zwei der Tabelle und haben die Spitze im Blick. Auch international war das Team konkurrenzfähig und erreichte das Viertelfinale der Basketball Champions League.

Angeführt wird Berlin von Spielmacher Martin Hermannsson, der das Offensivspiel lenkt. Unterstützung erhält er unter anderem von Talent Jack Kayil sowie Distanzspezialist Moses Wood, die für zusätzliche Gefahr sorgen.

Für beide Teams ist die Partie richtungsweisend: Ulm will sich im Rennen um die direkten Playoff-Plätze behaupten, während Berlin seine Position in der Spitzengruppe festigen möchte.