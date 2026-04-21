Augsburger Frühjahrsplärrer 2026 endet mit positiver Bilanz trotz Herausforderungen

Der Augsburger Frühjahrsplärrer 2026 ist beendet – und trotz schwieriger Rahmenbedingungen ziehen die Stadt Augsburg und die Schausteller ein überwiegend positives Fazit. Schwabens größtes Volksfest konnte vor allem an den Wochenenden viele Besucher anziehen.

Zwar lagen die Besucherzahlen leicht unter dem Vorjahresniveau von rund 400.000 Gästen, konkrete Zahlen lassen sich jedoch nicht exakt ermitteln. Grund dafür sind technische Probleme im Zählsystem, wodurch die ersten vier Veranstaltungstage nur eingeschränkt erfasst wurden.

Zusätzlich wirkten sich ein Verdi-Streik an zwei Dienstagen sowie regnerisches und kühles Wetter negativ auf die Gesamtbilanz aus.

Starke Wochenenden als Publikumsmagnet

Besonders gut besucht waren die Wochenenden: Das Abschlusswochenende vom 17. bis 19. April lockte rund 100.000 Besucher an und war damit das stärkste des gesamten Plärrers. Auch das Wochenende zuvor verzeichnete mit etwa 80.000 Gästen hohe Zahlen. Für die Osterfeiertage liegen hingegen keine verlässlichen Daten vor.

Schausteller zufrieden mit Verlauf

Trotz der äußeren Umstände zeigen sich die Schausteller zufrieden. Bruno Noli betont: „Natürlich hätten wir uns bei besserem Wetter und ohne Streik mehr Gäste gewünscht, dennoch war die Stimmung auf dem Platz gut und wir blicken optimistisch nach vorne“.

Vor allem Familien und Stammgäste sorgten für eine angenehme Atmosphäre. Sowohl neue Fahrgeschäfte als auch klassische Attraktionen und gastronomische Angebote wurden gut angenommen.

Ruhiges und sicheres Fest

Auch aus Sicht der Sicherheit verlief der Frühjahrsplärrer problemlos. Das bestehende Sicherheitskonzept sowie die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt, Polizei und Rettungsdiensten bewährten sich erneut. Die Zahl der Vorfälle blieb gering.

Bedeutung für Augsburg unterstrichen

Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle hebt die Rolle des Volksfestes hervor: „Der Frühjahrsplärrer ist und bleibt ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Augsburg. Auch unter schwierigeren Bedingungen hat sich gezeigt, wie wichtig das Volksfest für die Stadt und die Region ist. Mein Dank gilt allen Schaustellerinnen und Schaustellern, den Einsatzkräften sowie den Besucherinnen und Besuchern.“











