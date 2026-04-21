Lkw-Unfall in Stephanskirchen: Fahrer verstirbt nach Abkommen von Staatsstraße 2359
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
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Lkw-Unfall in Stephanskirchen: Fahrer verstirbt nach Abkommen von Staatsstraße 2359

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, den 21. April 2026, ereignete sich auf der Staatsstraße 2359 bei Stephanskirchen im Landkreis Rosenheim ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer kam dabei ums Leben.

Unfallhergang auf der Staatsstraße 2359

Der Unfall geschah gegen 15:45 Uhr, als der deutsche Kraftfahrer mit seinem Lkw und Anhänger aus Richtung Kreisverkehr Niedermoosen in Richtung Thansau unterwegs war. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Ein entgegenkommender 61-jähriger Pkw-Fahrer konnte die Situation rechtzeitig erkennen und rechtzeitig abbremsen.

Ersthelfer vergeblich im Einsatz

Nachdem der Lkw durch kleinere Bäume und einen Baumstumpf gestoppt wurde, eilten Ersthelfer zum Unfallort und bargen den bewusstlosen Fahrer aus dem Führerhaus. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann kurz darauf im Krankenhaus.

Straßensperrung und Sachschaden

Der Lkw wurde abgeschleppt, wobei ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstand. Die Staatsstraße war bis zur vollständigen Bergung des Fahrzeugs um 20:00 Uhr gesperrt. Die Polizeiinspektion Rosenheim führt nun weitere Ermittlungen durch, um die genaue Ursache des Unfalls und des Todes des Fahrers zu klären.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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